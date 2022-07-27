Минобороны России запустило регулярную паромную линию из Ейска в Мариуполь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ запустило регулярную паромную линию из Ейска в Мариуполь. Об этом в среду, 27 июля, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, уточнив, что по данной лини будут доставляться грузы, которые необходимы для восстановления инфраструктуры Мариуполя, а также других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск – Мариуполь», - сказано в заявлении министерстве.

В военном ведомстве отметили, что первый автомобильно - пассажирский паром под названием «Лаврентий» уже вышел из российского Ейска. Как сообщили в министерстве, данный паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 фур и свыше 130 пассажиров. Уточняется, что поначалу будет делать один кругорейс в сутки.