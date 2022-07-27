Филиппины отказались покупать российские вертолеты Ми-17 из-за боязни санкций США

Власти Филиппин отказались покупать российские вертолеты Ми-17 из-за боязни санкций США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Филиппин приняло решение отказаться от закупки 16 российских вертолетов Ми-17 из-за боязни санкций Соединенных Штатов Америки.

Как пишет агентство AP, экс-министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщал, что до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с РФ.

- Мы могли столкнуться с санкциями, — сказал он.

При этом Лоренсана добавил, что в Вашингтоне знали о решении Филиппин отменить сделку и пообещали заменить российские вертолеты американскими аналогами.

Ранее высокопоставленный дипломат на условиях анонимности заявил французской газете Le Monde, что последний пакет санкций Европейского союза наглядно показал исчерпание возможностей по введению ограничительных мер в отношении России. Французский дипломат отметил, что в седьмом пакете санкционных ограничений в отношении Москвы, в отличие от предыдущих шести, не было прописано никаких серьезных положений, а только звучали призывы привести политику Европейского союза в соответствие с позицией его союзников. Отмечается, что в планы стран-членов Евросоюза не входит добровольный отказ от газа из России, поскольку имеющиеся проблемы в поставках удается решить с трудом, и даже Варшава, как и страны Прибалтики, не намерены делать такое предложение, поскольку оно может еще больше подчеркнуть разногласия внутри ЕС.