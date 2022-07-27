Семь человек в России заразились штаммом коронавируса «кентавр» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь человек в России заразились подвидом штамма коронавирусной инфекции «кентавр». Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19 Наталья Пшеничная.

Как передает «Лента.ру», специалист уточнила, что на сегодняшний день регистрируют рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон». Тем не менее, по ее словам, стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекции, как это было в январе этого года при смене циркулирующего геноварианта «дельта» на «омикрон», не отмечается.

Напомним, ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о новой разновидности «омикрона», отметив, что «кентавр» не является новым видом, а речь идет субварианте «омикрона», который передается, судя по всему, еще легче, чем предшественник. По его словам, на сегодняшний день трудно сказать, как он будет переноситься людьми, однако есть надежда, что он окажется еще слабее предшественника.