Песков высказался о возможных санкциях США на поставки российской нефти в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что планы Вашингтона ввести санкционные ограничения на поставки российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай не получат развития.

«Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», - заявил представитель Кремля, отметив, что на сегодняшний день Белый дом не пытается запретить поставки, а речь идет только о законодательной инициативе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин выразил протест в связи с попытками Соединенных Штатов ввести санкционные ограничений на поставки российской нефти в Китай. Как отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, Москва и Пекин осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.