Американский производитель лифтов Otis продает бизнес в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель лифтов Otis Worldwide Corporation (США) объявил о прекращении деятельности на территории России и достижении договоренности о продаже бизнеса, что следует из сообщения компании. В Минпромторге России уточнили, что конечным покупателем выступил российский холдинг S8 Capital.

"После детального рассмотрения глобальных последствий и последствий продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы приняли решение, что владение Otis бизнесом в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100% нашей доли в российском бизнесе", - уточняется в пресс-релизе Otis.

Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей лифтов Kone продает бизнес в России. Компания прекратила поставки с 3 марта 2022.

Также появилась информация, что Unicredit ищет способ продать бизнес в России с возможностью обратного выкупа.