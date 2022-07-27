Цены на газ в Европе превысили 2500 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Стоимость газа в Европе поднялась выше 2500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE в среду, 27 июля.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 июля, биржевые цены на газ в Европе продолжили расти с ускоренными темпами. И уже на открытии торгов стоимость голубого топлива взлетела до 12%, приблизившись таким образом до 2350 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, стоимость газа начала резко расти в понедельник, 25 июля, когда пресс-служба российского холдинга «Газпром» объявила о планах остановить еще одну турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая» магистрального трубопровода «Северный поток» который является основным маршрутом экспорта голубого топлива из России в Европу, Турбина была остановлена утром в среду, 27 июля, сократив поставки российского газа до 20% от максимальной мощности трубопровода.