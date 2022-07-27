В Роспотребнадзоре объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом

Эпидемиолог объяснила, почему растет заболеваемость коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ.

- Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон», — сказала она в разговоре с журналистами.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил россиянам, можно ли самостоятельно отличить коронавирус от простуды. По словам эксперта, учитывая новые штаммы, сделать это без помощи специалистов невозможно, поэтому заболевшим необходимо обследоваться. Вирусолог также добавил, что новые штаммы ковида чаще всего протекают у людей в легкой форме.

Напомним, 26 июля в России зарегистрировано 6 183 новых случая заражения коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным Оперативного штаба, за сутки было подтверждено 47 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с минувшим понедельником, 25 июля. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 664 человека, а это на 119,2% больше, чем днем ранее.