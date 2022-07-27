Правительство Германии заявило о готовности турбины Siemens к передаче России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий поставкам турбины Siemens для газопровода «Северный поток - 1», назвав действия Москвы на этом фоне «политической игрой», а снижение поставок невыполнением контрактов.

«Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», - заявила политик на брифинге в среду, 27 июля, добавив, что контракты по поставкам газа на сегодняшний день не выполняются.

По ее словам, старый принцип сотрудничества Берлина с Москвой по газу, согласно которому «и в хорошие, и плохие времена» Германия может положиться на поставки голубого топлива из России, «более не соответствует действительности».

«Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа», - заявила она.

Напомним, Оттава ранее приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1». Накануне российский холдинг «Газпром» сообщил, что получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода, однако отметил, что полученные документы вызывают дополнительные вопросы.