Цифровая маркировка пива в России начнется с 1 апреля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпромторг России, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация производителей пива договорились запустить цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, об этом говорится в протоколе совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.

“С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках", - уточняется в документе.

Протокол подписали глава департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Екатерина Приезжева, исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов и председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Ранее правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке пива. Уточнялось, что эксперимент проведут в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Также ранее сообщалось, что маркировка не вызовет дефицита пивной продукции. В ЦРПТ отметили, что маркировка не привела к сложностям в поставках ни в одной другой отрасли.