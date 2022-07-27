Лавров заявил, что Запад может заморозить резервы любой раздражающей его страны

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любого государства, если оно вызовет у них раздражение, точно так же, как это произошло в случае с Россией. Об этом заявил сегодня, 27 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

"Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы - и в настоящее время они всерьез запускают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, - кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое", - заявил министр.

При этом руководитель российского МИДа отметил, что в сложившихся условиях нельзя опираться на доллар, "как на инструмент, поддерживающий мировую экономику". Как считает Лавров, нет ничего странного в том, что все большее число государств переходят к использованию альтернативных, национальных валют.

Ранее Лавров заявил, что Запад будет наказывать любую неподчиняющуюся страну. При этом большинство государств будут отстаивать свою независимость, считает глава МИД России.

Также ранее сообщалось, что Сергей Лавров принял участие в кампании по озеленению Эфиопии. Главы МИД РФ и Эфиопии посадили два дерева на территории российского посольства в Аддис-Абебе.