На Украине у местных жителей изъяли 11 танков и два БТР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Полтавской области сообщила, что украинские правоохранители изъяли у местных жителей 11 танков и два БТР.

- В Полтавской области у местных жителей изъяли более 7 тысяч единиц оружия, боеприпасов, две бронированные машины и 11 танков. Возбуждено 92 уголовных производства по фактам незаконного приобретения и хранения оружия, — цитирует сообщение прокуратуры «Espreso.tv».

Помимо этого, было изъято около 200 единиц оружия, гранаты и тысячи патронов.

Ранее американское издание The New York Times заявило, что непрозрачная система призыва новобранцев приводит к падению боевого духа украинской армии. Как передает издание, молодые люди на Украине боятся покидать свои дома, чтобы не получить повестку. На этом фоне в стране возникают Telegram-каналы, рассказывающие о местонахождениях вербовщиков, помогая избежать встречи с ними. Отмечается, что призыв людей, которые не хотят служить, снижает моральный дух как новобранцев, так уже находящихся на передовой. В статье привели цитату сержанта Валерия Маркуса, раскритиковавшего существующий порядок набора в украинскую армию.