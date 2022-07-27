Роскачество рассказало о самых распространенных схемах телефонного мошенничества в России

B мае 2022 года количество обращений с жалобами на мошеннические звонки выросло на 86%. Фото: Shutterstock

В Роскачестве сообщили об активизации телефонных мошенников в стране. Чаще всего преступники звонят гражданам под видом сотрудников банков и силовых структур, однако злоумышленники придумывают и «новые легенды».

Отмечается, что в мае 2022 года количество обращений на портал с жалобами на мошеннические звонки выросло на 86%, это вдвое больше, чем в апреле.

«Самый распространенный сценарий – якобы звонок из Центробанка или одного из известных банков. В мае в 40% случаев звонили от имени «сотрудников» ВТБ, в 20% – Сбербанка и «Тинькофф», еще в 20% – без упоминания организации», — отмечают в организации.

Также нередко мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками МВД. Чаще всего аферисты под видом полицейских сообщают людям о том, что кто-то пытается оформить на них кредиты или снять их деньги. После этого граждан просят сообщить конфиденциальные данные (номер своей карты, пин-коды, код из СМС, CVC, паспортные данные).

В Роскачестве уточняют, что в последнее время появились и новых мошеннические схемы: преступники стали звонить людям, представляясь юристами и сотрудниками операторов сотовой связи.