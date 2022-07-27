Минобороны Турции сообщило, что необходимости разминирования в Черном море для движения судов нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в настоящее время нет необходимости в разминировании для движения судов в Черном море.

"Если появится необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Но на данном этапе в этом нет необходимости", - заявил Акар в ходе официальной церемонии открытия координационного центра по экспорту зерна.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Также ранее сообщалось, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна с Украины.