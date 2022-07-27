Сбер выдал более 6 миллиардов рублей по программе ипотеки для айтишников

С расширением списка компаний ещё больше IT-специалистов смогут приобрести себе новое жильё на выгодных условиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сбер выдал более 6,2 миллиарда рублей в рамках разработанной правительством России программы льготной ипотеки для сотрудников IT-сферы. По данным аналитиков Домклик, с начала запуска программы клиенты банка оформили почти 800 таких кредитов.

- Эти цифры говорят о привлекательности программы, - подчеркнул вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. - С внесением изменений в постановление правительства и расширением категории сотрудников, которые могут взять ипотеку на льготных условиях, я уверен, что ещё больше IT-специалистов смогут приобрести себе новое жильё на выгодных условиях.

В июле этого года правительство РФ расширило список компаний и организаций, сотрудники которых могут оформить ипотеку для айтишников. Теперь льготные кредиты на покупку жилья стали еще более доступными.

По новым условиям, средний уровень доходов заёмщика как минимум за три месяца должен превышать 100 тысяч рублей, если место работы специалиста расположено в городе с численностью населения менее миллиона человек. Ранее это правило распространялось на регионы численностью до 1 миллиона жителей. Если сотрудник работает в городе-миллионнике, уровень его доходов должен составлять более 150 тысяч рублей.

Ставка по ипотеке в рамках программы «Ипотека для IT» стартует от 4,7% с учётом скидки за сервис электронной регистрации от Домклик. Заемщик должен внести первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет 18 миллионов рублей, максимальный срок - до 30 лет.