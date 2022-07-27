Клишас заявил о необходимости вводить оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных

Андрей Клишас призвал ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных предложил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенатор отметил, что штрафные санкции, которые применяются сейчас в отношении допустивших утечку персональных данных компаний несоизмеримы с ущербом, который может быть нанесен в результате подобных утечек. Об этом Клишас заявил в среду 27 июля во время пресс-конференции.

«Многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы, и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребёнку нельзя причесать. Потому оборотные штрафы - это решение вопроса», - сказал Андрей Клишас.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы компаниям за утечку персональных данных.

Позже сообщалось, что Минцифры России рассматривает вариант смягчения наказания компаний в законопроекте об оборотных штрафах за утечки персональных данных клиентов. В частности, обсуждается как снижение размера штрафа, так его отмена в случаях, когда утечка случается впервые. Такое решение принято в связи с негативным влиянием крупных штрафов на развитие бизнеса в сложных экономических условиях.

В то же время специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов призвал ужесточить наказание за утечку персональных данных пользователей по примеру западных стран, поскольку это может стать дополнительным поводом для компаний задуматься об усилении кибербезопасности.

Чем может быть опасна утечка ваших персональных данных в сеть, читайте здесь на kp.ru.