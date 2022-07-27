Координационный центр по зерну начал работу в Стамбуле Фото: Иван МАКЕЕВ

Задача совместного координационного центра (СКЦ), который создан в Стамбуле на основе договоренностей "четверки", состоит в обеспечении безопасной перевозки с Украины зерна и сельхозпродукции. Об этом сообщил сегодня, 27 июля, глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе церемонии официального открытия центра.

"В центре будут присутствовать по пять представителей Турции, России, Украины и ООН - как военных, так и гражданских. Его задача - обеспечить безопасный экспорт из портов Украины (Одесса, Черноморск и Южный) зерна и другой продовольственной продукции", - уточнил министр, пояснив, что работа центра будет координироваться ООН.

СКЦ, как рассказал Хулуси Акар, будет регистрировать торговые суда, принимающие участие в экспорте зерна, и осуществлять их техническое отслеживание во взаимодействии с государствами - участницами зерновой сделки и ООН.

Также ряд СМИ уточнили, что российская и украинская делегации сидят друг напротив друга.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.