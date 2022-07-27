Михаил Дегтярев: «Комсомольск-на-Амуре получит детский больничный комплекс к августу 2023 года»

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: правительство Хабаровского края

Налаженные связи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева позволяют ускорять рассмотрение насущных вопросов, донося их суть напрямую до федерального центра. Так, накануне, глава региона вновь отправился с рабочим визитом в Москву, чтобы лично обсудить ряд вопросов с первыми лицами страны.

Завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре стало основной повесткой в ходе беседы с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым. За работу, по словам губернатора, возьмется «Военно-строительная компания».

- «ВСК» была определена в качестве единственного исполнителя по завершению работ, согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. На строительной площадке комплекса компания развернет свои силы в августе, а к сдаче объект будет готов уже через год, - пояснил Михаил Дегтярев.

Не забыли губернатор и замминистра о всеобщей работе по налаживанию логистических цепочек. Стороны обсудили пути развития транспортно-логистической инфраструктуры на побережье Татарского пролива.

Следующим Михаила Дегтярева принял министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, с которым губернатор поделился сведениями о неблагоприятном положении региона в связи с неотступающими лесными пожарами. В качестве возможного варианта решения проблемы было предложено нарастить силы для эффективного тушения и выделить соответствующие финансовые средства.

Другой вопрос, требующий пристального внимания – продолжение строительства гидросооружений в Комсомольске-на-Амуре.

- Подрядные организации сейчас активно наращивают объемы. По первому этапу - отставание, которое сформировалось за 2019-2020 годы, ликвидировано. По второму и третьему этапам строители стремительно нагоняют график.

Реализацию мер, направленных на ликвидацию лесных пожаров, губернатор затронул и в беседе с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Помимо прочего, встреча была посвящена разработке мастер-плана Хабаровска, включающего развитие региона с помощью поддержки местного бизнеса и привлечения новых инвесторов.