Названы основные причины развития онкологических заболеваний в Башкирии

Роспотребнадзор назвал основные факторы, вызывающие рак у жителей Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре назвали главную причину развития онкологических заболеваний у жителей Башкирии.

Башкирия, как промышленный регион, сталкивается со всеми сопутствующими трудностями – сюда относится и заболевания местного населения. Портал «Mkset.ru» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает, что одним из главных факторов, провоцирующих онкозаболевания в Башкирии, является экологическая ситуация. В частности, эксперты указывают негативное влияние выбросов от промышленных предприятий, которых в Башкирии довольно много.

Также эксперты отмечают, что на состояние здоровья жителей Башкирии влияет наличие в воздухе оксида углерода, диоксида серы, аммиака, дигидросульфида и других химических соединений.

Напомним, что ранее мы публиковали информацию о самых загрязненных городах Башкирии. По данным Минэкологии Башкирии в тройку лидеров попали Уфа, Стерлитамака и Салават. Здесь качество воздуха ухудшается местными промышленными предприятиями. Также мы сообщали об иностранном сайте, на котором можно отслеживать информацию о качестве воздуха в Башкирии в режиме реального времени.