В Роспотребнадзоре не видят оснований для возвращения коронавирусных ограничений

В Роспотребнадзоре не видят необходимости для возвращения коронавирусных ограничений Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что сейчас нет необходимости в возвращении коронавирусных ограничений.

- В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются, — отметила эксперт в разговоре с журналистами.

Она также посоветовала в сезон отпусков бережно относиться к здоровью окружающих и надевать маску при недомогании.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил россиянам, можно ли самостоятельно отличить коронавирус от простуды. По словам эксперта, учитывая новые штаммы, сделать это без помощи специалистов невозможно, поэтому заболевшим необходимо обследоваться. Вирусолог также добавил, что новые штаммы ковида чаще всего протекают у людей в легкой форме.

Напомним, 26 июля в России зарегистрировано 6 183 новых случая заражения коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным Оперативного штаба, за сутки было подтверждено 47 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 5 422 человека, что на 28,1% больше по сравнению с минувшим понедельником, 25 июля. Количество госпитализаций также увеличилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 664 человека, а это на 119,2% больше, чем днем ранее.