МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Латвии из-за давления на россиян при въезде в страну

В МИД РФ выразили протест по поводу давления на приезжающих в Латвию россиян со стороны правоохранительных органов этой страны. Фото: REUTERS

В российский МИД в среду 27 июля вызвали временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка. Дипломату вручили ноту протеста из-за действий латвийских правоохранительных органов по отношению к россиянам, въезжающим в эту страну. Об этом рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев во время онлайн-брифинга. Трансляция брифинга доступна здесь.

Нечаев заявил, что на россиян, которые въезжают в Латвию, оказывается грубое давление.

«27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в Российской Федерации Атация Рутка. Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики», - сказал Иван Нечаев.

Ранее Латвия запретила своим спортивным командам участвовать в соревнованиях в России и Белоруссии.

Также сообщалось, что Латвия запретила выдавать первичные временные виды на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года. Кроме того, Латвия закрыла канцелярию и прекратила выдачу виз в Калининграде с 30 мая 2022.

Напомним, депутат Европарламента, бывший мэр Риги Ушаков призвал ввести в Латвии режим ЧП из-за возможности социальной катастрофы масштаба 1990-х годов.