Делегация Израиля отправится в Москву для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут»

Израильская делегация отправится в Москву для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба израильского премьера Яира Лапида сообщила, что делегация страны отправится в столицу России для обсуждения ситуации с агентством «Сохнут».

- В координации с властями России израильская делегация сегодня вечером отправится в Москву и проведет встречи с соответствующими сторонами в российской системе, — говорится в сообщении пресс-службы.

21 июля 2022 года появилась информация, что управление Министерства юстиции по Москве попросило суд ликвидировать представительство еврейского агентства «Сохнут» в России, которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Кроме того, ведомство просит исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.

Позже Израиль заявил о намерении через дипломатию добиваться продолжения работы «Сохнут» в России. Премьер-министр Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить политические меры на случай ликвидации еврейского агентства в РФ.