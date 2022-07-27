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Экономика27 июля 2022 13:59

На «Ленфильме» рассказали, какое импортное оборудование для киносъемок нельзя заменить российским

На «Ленфильме» сообщили о невозможности заменить часть импортного оборудования для съемок
Мария ПАВЛОВА
На "Ленфильме" рассказали, что часть импортного оборудования для киносъемок нельзя заменить на российские аналоги.

На "Ленфильме" рассказали, что часть импортного оборудования для киносъемок нельзя заменить на российские аналоги.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Киностудия «Ленфильм» не имеет возможности заменить часть импортного оборудования для съемок российским. Это следует из отчета студии за 2021 год, который был утвержден советом директоров киностудии в конце июня 2022 года.

Напомним, руководство «Ленфильма» в соответствии с поручением президента и правительства должно было провести поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией и услугами.

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», - цитирует документ РБК.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что студия располагает достаточным объемом импортной техники и «внимательно мониторит рынок» в поисках российских аналогов техники, необходимой для кинопроизводства.

РБК отмечает, что съемочный процесс практически на сто процентов построен не только на импортной технике, но и на иностранном программном обеспечении.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России и предложил применительно к российской экономике использовать термин «технологический суверенитет».

А вот как идет импортозамещение в шоу-бизнесе: на сцену вернулись легендарные группы «На-на», «Дюна» и «Ленинград». Вместо шоу западных исполнителей осенью пройдут выступления отечественных популярных коллективов.

Напомним, с марта 2022 года многие крупные западные вендоры, в том числе софтовые, вынужденно отказались работать с российскими клиентами. Чем грозит уход зарубежных IT-гигантов и что делается для импортозамещения ПО в России, читайте здесь на kp.ru.