На «Ленфильме» рассказали, какое импортное оборудование для киносъемок нельзя заменить российским

На "Ленфильме" рассказали, что часть импортного оборудования для киносъемок нельзя заменить на российские аналоги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Киностудия «Ленфильм» не имеет возможности заменить часть импортного оборудования для съемок российским. Это следует из отчета студии за 2021 год, который был утвержден советом директоров киностудии в конце июня 2022 года.

Напомним, руководство «Ленфильма» в соответствии с поручением президента и правительства должно было провести поэтапное замещение закупки иностранной продукции, работ и услуг эквивалентной российской продукцией и услугами.

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», - цитирует документ РБК.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что студия располагает достаточным объемом импортной техники и «внимательно мониторит рынок» в поисках российских аналогов техники, необходимой для кинопроизводства.

РБК отмечает, что съемочный процесс практически на сто процентов построен не только на импортной технике, но и на иностранном программном обеспечении.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России и предложил применительно к российской экономике использовать термин «технологический суверенитет».

А вот как идет импортозамещение в шоу-бизнесе: на сцену вернулись легендарные группы «На-на», «Дюна» и «Ленинград». Вместо шоу западных исполнителей осенью пройдут выступления отечественных популярных коллективов.

Напомним, с марта 2022 года многие крупные западные вендоры, в том числе софтовые, вынужденно отказались работать с российскими клиентами. Чем грозит уход зарубежных IT-гигантов и что делается для импортозамещения ПО в России, читайте здесь на kp.ru.