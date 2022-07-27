Поддержка социальных проектов и патриотическое воспитание: что сделал Михаил Дегтярев для молодежи за два года работы

Глава региона лично посещает мероприятия и форумы, а также реализует новые проекты для молодого поколения. Фото: правительство Хабаровского края

21 июля пошел уже третий год работы Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края. Одним из направлений, которое глава региона часто называет приоритетным, является работа с молодежью, потому как именно ей в скором времени придется принимать активное участие в развитии края.

- Глядя на нашу молодежь, я уверен, что Хабаровский край ждет великое и прекрасное будущее. А мы делаем и будем делать все, чтобы молодежи хотелось жить и работать в родном крае! - заявил Михаил Дегтярев.

Так, за эти два года была проделана уже большая работа в области молодежной политики. В 2021 году, спустя два года, в Хабаровский край вернулся форум «Амур». Этому событию рады жители не только одного региона, но и всей страны, потому как форум ежегодно собирал молодежь из 85 субъектов России. Мероприятие традиционно является отличной возможностью заявить о себе, например, презентовав социальный проект, и получить, впоследствии, грантовую поддержку на его реализацию.

Участники, посетившие форум, уезжают оттуда с совершенно новыми знаниями, ведь в течение всей смены самореализация и обретение связей сопровождаются курсом образовательных лекций и семинаров. А наиболее перспективные и заметные форумчане по окончании смены могут быть замечены крупной дальневосточной компанией и приглашены для прохождения стажировки. За пять лет проведения форума такое приглашение получили 44 человека.

В 2023 году, по инициативе губернатора, форум «Амур» приобретет статус всероссийского, благодаря чему в двух городах региона соберется более тысячи человек.

Губернатор уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодых людей в регионе. Его флагманский проект – открытие военно-патриотических центров «Авангард» - уже делает первые шаги по распространению на территории Хабаровского края. С 2021 года в первом центре, созданном в краевой столице, было проведено шесть военно-патриотических смен, где, в общей сложности, приняли участие 600 курсантов. В течение смены с ребятами делились знаниями об огневой, строевой, инженерной и медицинской подготовке. Следующим этапом станет открытие филиала Центра в Комсомольске-на-Амуре со специализацией Воздушно-космических сил, а после этого силы будут брошены на открытие филиала Центра с морским уклоном в Советско-Гаванском муниципальном районе.

- Помимо развития самостоятельных флагманских проектов по линии молодежной политики, губернатор услышал и поддержал флагманские патриотические организации, уже не первый год действующие на территории России и Хабаровского края: движение «Юнармия», «Поисковое движение России» и «Волонтеры Победы». Кроме того, что глава региона всегда пересекается с детьми из этих движений на важных для города и страны мероприятиях, он всегда выделяет время на общение с ребятами. По окончании любой церемонии губернатор остается обсудить простые житейские вопросы, как, например, успехи в школе или в изучении военного дела. Это показывает личную озабоченность и открытость главы региона, - рассказал Николай Рожков, Руководитель штаба «Юнармия» в Хабаровском крае.

Активно в крае действует волонтерское движение. Одним из основных направлений его деятельности в последнее время стал сбор гуманитарной помощи. Так, в 2021 году по территории региона свои двери открыли 97 пунктов сбора. Это позволило к июлю 2022 года собрать более 189 тонн вещей первой необходимости, которые, в свою очередь, передаются гражданам, расположенным в пунктах временного размещения, а также на приграничных территориях России. В том числе, активную поддержку получают жители Донбасса.