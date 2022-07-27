Стивен Сигал заявил, что фейки так же опасны, как наркокартели и ядерное оружие

Стивен Сигал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Распространение фейков создает угрозы для всего человечества, их опасность недооценивается, заявил американский актер и спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал.

Он выразил мнение, что фейковые новости -самый опасный инструмент, который может попасть в руки человека.

"Многие думают, что наркокартели, ядерное оружие - это самое опасное, что угрожает человечеству. Но часто недооценивают роль фейк-ньюс", - подчеркнул Сигал, выступая на пресс-конференции в честь проведения в Казани в конце августа V Глобального форума молодых дипломатов, в котором он будет участвовать.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками. У главы государства появились вопросы к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, уточнил представитель Кремля.