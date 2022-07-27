В МИД РФ не видят перспектив для нормализации отношений между Россией и Финляндией

Ранее финские власти анонсировали рассмотрение инициативы о возможном отказе от выдачи россиянам шенгенских виз. Фото: Shutterstock

В российском МИДе считают, что перспективы нормализации отношений между Россией и Финляндией пока не просматриваются.

С таким заявлением в ходе брифинга выступил заместитель директора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Иван Нечаев.

По его словам, причиной напряженных отношений между Финляндией и Россией является то, что Хельсинки «безоглядно следуют» политике «коллективного Запада».

Ранее финские власти анонсировали рассмотрение инициативы о возможном отказе от выдачи россиянам шенгенских виз. С таким предложением выступили ведущие политические партии страны, в ближайшее время ее рассмотрит высшее политическое руководство Финляндии. Как писал сайт kp.ru, Россия готова ответить на данное решение, если оно в итоге действительно будет принято.