Трамп заявил, что Америку поставили на колени

Трамп заявил, что американская мечта порвана в клочья, а США поставлены на колени. Фото: REUTERS

Американская мечта порвана в клочья, а США поставлены на колени. Так жестко высказался о сегодняшнем положении дел в Соединенных Штатах, выступая на форуме America First Policy Institute. Трансляция выступления доступна здесь.

«Американскую мечту порвали в клочья, и страна будет стерта с лица земли, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию», - сказал Дональд Трамп.

Бывший президент напомнил, что в период его руководства страной США пользовались уважением в мире, инфляция была небольшой, а цены на бензин низкими.

«Теперь нашу страну поставили на колени. Кто мог подумать, что это случится», — сказал Трамп.

Политик указал и на другие проблемы США, такие, как «миллионы нелегальных мигрантов» и сравнил происходящее с «движением в ад».

Ранее Трамп заявил, что Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ в США и отметил, что «сейчас средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».

Также Дональд Трамп оценил действия Джо Байдена, как вред для США, который не смогли бы причинить вместе «пять худших президентов» в истории страны и заявил, что что Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну».

В последнее время в США Трамп обогнал Байдена по популярности.