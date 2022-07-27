G7 допустила, что ограничения цен на российскую нефть введут к 5 декабря 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения цен на нефть из России, возможно, введут к 5 декабря 2022 года, сообщили западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.

Ранее идею государств "Большой семерки" уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что инициативы ограничить цену и покупку нефти из РФ приведут к ситуации, аналогичной с газом - цены взлетят до небес.

"Цель состоит в том, чтобы соответствовать временным рамкам, которые уже установил Евросоюз", - добавил чиновник агентству Reuters.

Отметим, что страны Запада продолжают обсуждать разные меры для того, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не получилось ни через ввод эмбарго на нефть, в том числе, всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний.

Ранее в Китае предрекли рост глобальной инфляции из-за ограничения цен на российскую нефть.

Также ранее сообщалось, что США рассчитывают ограничить цены на российскую нефть к концу 2022 года. Об этом заявили в американском министерстве финансов.