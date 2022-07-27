Британцы готовятся к повышению среднего счета на электричество в два раза

К началу 2023 года счета за потребление энергии в Британии могут вырасти почти вдвое и достичь рекордных значений. Фото: Shutterstock

К началу 2023 года счета за потребление энергии в Британии могут вырасти почти вдвое и достичь рекордных значений. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на данные консалтинговой компании BFY.

В настоящее время средний счет за за электроэнергию уже составляет в Великобритании порядка 1 900 фунтов стерлингов

«Счета за электроэнергию к январю 2023 года могут превысить 3 850 фунтов в год», — пишет издание. Повешение цен на электричество, как ожидается, произойдет на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.

Ранее стало известно о том, что миллионам жителям Великобритании придется ежедневно продолжительное время оставаться без света из-за дефицита российских энергоресурсов. Именно такой сценарий в качестве одного из самых негативных вариантов сейчас рассматривает британское правительство. Свет в домах британцев будут выключать в определенные часы (их определят местные чиновники). Предполагается, что отключения коснутся порядка 8 миллионов домовладений.