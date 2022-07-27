“Газпром” сообщил, что Siemens не выполняет ремонт двигателей для "Северного потока" Фото: REUTERS

Компания Siemens не выполняет свои обязательства, касающиеся ремонта неисправных двигателей для "Северного потока". В результате на компрессорной станции "Портовая" в рабочем состоянии в наличии только одна турбина, и прокачка газа была уменьшена. Об этом заявил заместитель главы "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24".

"Еще в мае мы рассчитывали, что получим от Siemens один отремонтированный двигатель, но к настоящему времени мы этот двигатель не получили… Остаются открытыми вопросы по санкционным рискам, которые препятствуют возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей. Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, находящимися на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя вследствие аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работы по ликвидации этих проблем", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что предприятие “Газпром” останавливает работу еще одного двигателя Siemens на станции “Портовая”.

Также ранее ранее kp.ru писал, что Германия пока не передала “Газпрому” турбину Siemens для “Северного потока”.

Кроме этого, сайт kp.ru ранее сообщал, что Канада в течение двух лет может провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода “Северный поток”, пока в силе сохранится соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.