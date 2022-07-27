The Spectator: Европа стала политически бессильной перед Путиным из-за ситуации с газом

Обозреватель The Spectator заявил о политическом бессилии Европы перед Путиным из-за ситуации с газом. Фото: REUTERS

Европа столкнется с большими проблемами из-за сокращения поставок газа по «Северному потоку», это делает ее политически бессильной перед Путиным. Такой вывод озвучил Росс Кларк, обозреватель британского журнала The Spectator.

Кларк считает, что в зоне риска в результате падения прокачки газа по «Северному потоку» в зоне риска оказалась не только Германия, но и другие страны Европы и предполагает, что Берлину не удастся осуществить ранее заявленные планы по постепенному отказу от российских энергоресурсов.

«Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать», - пишет Кларк.

Ранее опрос INSA показал, что половина жителей Германии боится замерзнуть зимой без российского газа.

В то же время Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», уточнив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

Также сообщалось, что эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро.