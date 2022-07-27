В США российскую ракету “Сармат” назвали “чертовски хорошей штукой” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новейшая межконтинентальная стратегическая ракета России "Сармат" является "чертовски хорошей штукой", заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард.

"И они (Россия - прим. ред.) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В частности, это будет межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", - заявил Ричард в ходе панельной дискуссии в рамках стартовавшего в штате Небраска 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM.

Напомним, экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял в начале июля, что технические параметры ракет, которые стоят на вооружении США, существенно уступают подтвержденным характеристикам российской МБР "Сармат".

Ранее Путин рассказал о ракете "Сармат", от которой нет защиты. Отмечалось, что боеголовки могут лететь через Южный полюс мимо всех систем ПВО.

Также ранее kp.ru сообщал, что Россия впервые провела испытания ракеты "Сармат". Она может поразить любой континент на Земле через любой полюс. В ходе испытаний ракета "Сармат" пролетела 6000 километров до полигона Кура.