Власти Швеции рассматривают возможность введения налога для финансирования армии

Введение нового налога может принести в бюджет Швеции сотни миллионов долларов, которые сразу будут потрачены на нужды армии страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист сообщил, что власти страны разрабатывают возможность введения налога для финансирования армии.

При этом чиновник в ходе пресс-конференции уточнил, что коснется новый налог лишь «наиболее обеспеченных» граждан Швеции. «Мы допускаем некую форму налога для непредвиденных расходов», — цитирует министра ТАСС.

Хультквист подчеркивает, что введение нового налога может принести в бюджет Швеции сотни миллионов долларов, которые сразу будут потрачены на нужды армии страны. Подобные меры, как считает глава шведского Минобороны, необходимы для усиления обороноспособности государства «в эти неспокойные времена».

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возможное размещение военных баз НАТО в Швеции и Финляндии может нести прямую угрозу для жителей этих европейских государств. По его словам, размещение натовских баз и само вступление в Североатлантический альянс не защитит финнов и шведов, а лишь принесет новые угрозы безопасности для скандинавских стран.