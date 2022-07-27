Пушилин заявил, что настало время освобождать русские города на Украине

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал к расширению зоны спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

"Сегодня настало время снова освобождать русские города, основанные русскими людьми - Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк", - написал он в своем Телеграм-канале.

В июне Пушилин отмечал, что Украина может в ближайшем будущем исчезнуть с карты мира как независимое государство.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2022 года можно прочитать здесь.