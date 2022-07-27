Алена Елизарова: «Минтруд Чувашии синхронизирует систему подготовки кадров с учетом потребности экономики республики»

«Совместные действия будут способствовать синхронизации системы подготовки кадров с учетом потребности экономики республики. Взаимное сотрудничество предполагает совместное участие в реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», региональной программы по организации профессионального обучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, и других значимых направлений», - заявила Алена Елизарова, комментируя меры властей по решению проблемы занятости жителей региона.

Центр опережающей профессиональной подготовки Чувашской Республики функционирует под эгидой Новочебоксарского химико-механического техникума. Это учебное заведение является региональным оператором по обучению отдельных категорий граждан в рамках национального проекта «Демография». Одна из задач Центра - обеспечить экономику Чувашии специалистами и рабочими кадрами, которые востребованы на рынке труда. Подготовка ведется на основе текущей и прогнозной ситуации на рынке труда. Так, например, во время пандемии коронавируса Новочебоксарским химико-механическим техникумом за счет федеральных средств было организовано обучение 1550 жителей республики.

Сейчас в Центре проходят профессиональную переподготовку сотрудники предприятия «Хевел». Компания производит солнечные батареи, но из-за рестрикций за недружественных стран простаивает. Сотрудники предприятия получают новую специальность – наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Затраты предприятия на обучение компенсирует служба занятости за счет средств федерального и регионального бюджета.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» Центром опережающей профессиональной подготовки по линии Ворлдскиллс (НХМТ) было обучено 490 человек по 42 востребованным в регионе компетенциям. В дальнейшем подтвердили свою занятость 92% из прошедших переобучение. В текущем году одобрено 154 заявки на обучение по программам Ворлдскиллс. Из них 61 человек уже завершил обучение по нескольким специальностям, среди которых воспитатель детского сада, делопроизводитель, повар, оператор станков с ПУ, слесарь по ремонту автомобилей и др. В настоящее время проходят обучение еще 25 человек.