Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Рамзан Кадыров награжден орденом Александра Невского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Александра Невского. Об этом Кадыров в своем Telegram сообщил в среду, 27 июля.

Кадыров написал, что он получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.

Руководитель Чеченской республики поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и отметил, что для него большая честь получить награду от президента РФ.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины – России», - заявил Кадыров.

Напомним, Орден Святого Александра Невского был учрежден Екатериной I в 1725 году для награждения за заслуги перед Отечеством. В 1917 году он был упразднен. В 1942 году в СССР был учрежден новый орден Александра Невского как военная награда для командного состава Красной армии. В 2010 году орден вернулся в российскую наградную систему.

Зарубежные политические и общественные деятели награждаются орденом Александра Невского за заслуги в развитии сотрудничества с РФ и содействие ее социально-экономическому развитию.

Ранее орденом Александра Невского были награждены президент Белоруссии Александр Лукашенко, нобелевский лауреат Жорес Алферов, артист Василий Лановой, президент Сербии Александар Вучич.