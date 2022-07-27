Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Рамзан Кадыров награжден орденом Александра Невского.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Александра Невского. Об этом Кадыров в своем Telegram сообщил в среду, 27 июля.
Кадыров написал, что он получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.
Руководитель Чеченской республики поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие и отметил, что для него большая честь получить награду от президента РФ.
«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины – России», - заявил Кадыров.
Напомним, Орден Святого Александра Невского был учрежден Екатериной I в 1725 году для награждения за заслуги перед Отечеством. В 1917 году он был упразднен. В 1942 году в СССР был учрежден новый орден Александра Невского как военная награда для командного состава Красной армии. В 2010 году орден вернулся в российскую наградную систему.
Зарубежные политические и общественные деятели награждаются орденом Александра Невского за заслуги в развитии сотрудничества с РФ и содействие ее социально-экономическому развитию.
Ранее орденом Александра Невского были награждены президент Белоруссии Александр Лукашенко, нобелевский лауреат Жорес Алферов, артист Василий Лановой, президент Сербии Александар Вучич.