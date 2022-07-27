Китайские СМИ сообщили, что авианосцы США движутся к Тайваню

Авианосец "Рональд Рейган" Фото: REUTERS

Несколько авианосцев Военно-морских сил США направились в сторону Тайваня. Информацию об этом распространило китайское издание South China Morning Post.

В частности, речь идет об авианосце «Рональд Рейган».

Американские военные корабли отправились в сторону Тайваня на фоне сообщений о возможном скором визите на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее китайские вооруженные силы официально сообщили, что «не будут сидеть сложа руки» в случае визита Пелоси на Тайвань, предупредив о возможности применения военной силы. Американский Белый дом после этого заявления начал консультации с командой Пелоси, предупредив ее о рисках посещения Тайваня.