Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире27 июля 2022 16:21

Китайские СМИ сообщили, что авианосцы США движутся к Тайваню

Корабли США отправились на Тайвань на фоне возможного визита на остров спикера Палаты представителей Пелоси
Александр КИСЛОВ
Авианосец "Рональд Рейган"

Авианосец "Рональд Рейган"

Фото: REUTERS

Несколько авианосцев Военно-морских сил США направились в сторону Тайваня. Информацию об этом распространило китайское издание South China Morning Post.

В частности, речь идет об авианосце «Рональд Рейган».

Американские военные корабли отправились в сторону Тайваня на фоне сообщений о возможном скором визите на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее китайские вооруженные силы официально сообщили, что «не будут сидеть сложа руки» в случае визита Пелоси на Тайвань, предупредив о возможности применения военной силы. Американский Белый дом после этого заявления начал консультации с командой Пелоси, предупредив ее о рисках посещения Тайваня.