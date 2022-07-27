Безработица в России в июне 2022 года осталась на историческом минимуме в 3,9% Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Показатель безработицы в России в июне 2022 года сохранился на майском уровне в 3,9%, что следует из предварительных данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - уточняется в публикации ведомства.

В целом, общее количество безработных в России в июне этого года составила 3 миллиона человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2022 года составила 74,9 млн человек, из которых 72,0 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,0 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, находились в поисках работы и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - уточнили в Росстате.

Напомним, в конце июня текущего года глава Минтруда заявил о росте числа безработных в России в июне 2022. Давление на рынок труда оказывают, прежде всего, компании с иностранным участием, отметил министр.