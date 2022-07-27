В Центральной клинической больнице Москвы разразился семейный скандал с дракой из-за ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на территории Центральной клинической больницы разыгралась семейная драма. Оказалось, что мать без ведома врачей забрала из медучреждения только что прооперированного сына. При этом женщина ударила бывшую свекровь и скрылась на машине, протаранив чужое авто.

Как сообщает сайт mk.ru, 25 июля 7-летнему Ване (все имена изменены - прим. ред.) делали несложную операцию, но под общим наркозом. Вместе с сыном в больнице была его 31-летняя мама Виктория, которая в этот же день должна была госпитализироваться в эту же больницу.

Оказалось, что женщина не общается с отцом мальчика Сергеем, поскольку уже целый год разведены. К слову, Сергей как раз работает врачом в этом учреждении. Мужчина обратился к своей 53-летней матери Людмиле Ивановне, чтобы она приехала и приглядела за внуком после операции.

Позже женщина прибыла в больницу, но поднявшись в палату не обнаружила там внука. Тогда мать Сергея пошла искать ребенка и нашла Ваню в процедурной комнате вместе с бывшей невесткой. Бабушка решила узнать, почему Виктория не у себя в отделении. Но та в грубой форме ответила, что не будет здесь лечиться, и, взяв сына за руку, направилась в сторону выходу из корпуса. После этого она хотела усадить ребенка в машину, но в этот момент появился отец Вани.

Мужчина уговаривал бывшую жену оставить сына под наблюдением врачей, но Виктория была против. В результате конфликта Сергей взял ребенка за руку и повел обратно в корпус. Тогда Виктория подскочила к Людмиле Ивановне и со всей силы ударила кулаком в висок, после чего побежала догонять сына. Дальше случилась страшная суматоха – перетягивание ребенка, крики.

Позже матери Вани все-таки удалось усадить его в авто. Однако, уезжая из Центральной клинической больницы, женщина протаранила чужую машину и выехала на газон.

Действия женщины привели к тому, что полицейским пришлось объявлять план "Перехват". Спустя некоторое время машину Виктории нашли в другом районе столицы. Сейчас женщина не выходит на связь с бывшими родственниками, но призналась, что показала сына врачам в поликлинике. Кстати, что касается состояния Лидии Ивановны, то после побоев ей потребовалась госпитализация.