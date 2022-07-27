Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2022 16:59

ВОЗ заявила, что эффективность известных вакцин против оспы обезьян не подтверждена

В мире уже одобрена одна вакцина, еще две рассматриваются для использования
Мария ПАВЛОВА
ВОЗ заявила, что эффективность существующих вакцин от оспы обезьян не подтверждена.

ВОЗ заявила, что эффективность существующих вакцин от оспы обезьян не подтверждена.

Фото: REUTERS

Эффективность существующих в мире вакцин против оспы обезьян еще не подтверждена. Об этом заявил в среду 27 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, посвященного вопросам предотвращения распространения оспы обезьян. Трансляция брифинга доступна в социальных сетях ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, разработано уже три вакцины против оспы обезьян. Одна из них одобрена для применения в США, Канаде и ЕС. Вопрос использования еще двух вакцин пока на рассмотрении.

«Однако у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться», - сказал глава ВОЗ, призвав те страны, в которых используются вакцины, обмениваться данными об их действии.

Также Гебрейесус поднял вопрос доступности разрешенной к использованию вакцины MVA-BN.

Напомним, первый случай инфицирования оспой обезьян в России зафиксирован в июле. Заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

Симптомы оспы обезьян: семь явных признаков болезни узнайте здесь на kp.ru.