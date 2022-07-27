ВОЗ заявила, что эффективность известных вакцин против оспы обезьян не подтверждена

ВОЗ заявила, что эффективность существующих вакцин от оспы обезьян не подтверждена. Фото: REUTERS

Эффективность существующих в мире вакцин против оспы обезьян еще не подтверждена. Об этом заявил в среду 27 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, посвященного вопросам предотвращения распространения оспы обезьян. Трансляция брифинга доступна в социальных сетях ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, разработано уже три вакцины против оспы обезьян. Одна из них одобрена для применения в США, Канаде и ЕС. Вопрос использования еще двух вакцин пока на рассмотрении.

«Однако у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться», - сказал глава ВОЗ, призвав те страны, в которых используются вакцины, обмениваться данными об их действии.

Также Гебрейесус поднял вопрос доступности разрешенной к использованию вакцины MVA-BN.

Напомним, первый случай инфицирования оспой обезьян в России зафиксирован в июле. Заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

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