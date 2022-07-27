Оценены потери бюджета в случае отказа Европы от российского газа Фото: REUTERS

Бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин оценил возможные последствия полного отказа Европы от российского газа.

Эксперт допустил, что при таком раскладе РФ может начать ежегодно терять десятки миллиардов долларов.

- Европейцы смогут отказаться от нашего газа через 3-5 лет, заменив его на нефть, уголь и возобновляемые источники энергии ...И тогда наша страна рискует столкнуться с ежегодной нехваткой в бюджете России десятков миллиардов долларов, которые идут на государственные и социальные нужды, - рассказал он в беседе с изданием NEWS.ru.

Надоршин также добавил, что у властей ряда стран создается впечатление, якобы турбины отключаются не из-за ремонта, а с целью намеренно оказать давление на Европу, нуждающуюся в нашем топливе.

Напомним, 27 июля биржевые цены на газ в Европе продолжили расти с ускоренными темпами роста. Так, на открытии торгов стоимость голубого топлива взлетела до 12%, приблизившись до 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. А фьючерсные контракты на поставку газа в августе этого года (по индексу TTF) открыли торговую сессию на отметке 2206,6 доллара за тысячу кубометров.