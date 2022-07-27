Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по проблеме «Сохнута»

Песков сообщил, что Путин не будет встречаться с израильской делегацией по поводу "Сохнута". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с израильской делегацией, которая прибывает в Москву для решения ситуации с агентством «Сохнут» в России. Об этом сообщил в среду 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Такого в планах нет», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, предполагаются ли контакты с израильской делегацией у Владимира Путина или представителей администрации президента.

Напомним, управление Министерства юстиции по Москве попросило суд ликвидировать представительство еврейского агентства «Сохнут» в России, которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

Премьер-министр еврейского государства Яир Лапид по итогам оперативного совещания, посвященного ситуации с возможной ликвидацией представительства агентства в РФ заявил, что власти Израиля придают большое значение работе Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» и будут дипломатическими методами добиваться продолжения его деятельности в России.

В то же время в МИД России заявили, что вопрос с агентством «Сохнут» лежит в правовой плоскости.