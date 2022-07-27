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Общество27 июля 2022 18:01

Мурманская область получила федеральный грант в 360 млн рублей за эффективную работу управленческой команды региона

Деньги направят на закупку общественного транспорта и машин скорой помощи
Павел ЧЕРНЫШОВ
В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант в размере 360 млн рублей

В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант в размере 360 млн рублей

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В 2021 году команда Правительства Мурманской области вошла в число лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утвержденным Президентом России. В качестве поощрения региону предоставлен федеральный грант в размере 360 млн рублей. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил в ходе выездного заседания регионального правительства, состоявшегося сегодня в Оленегорске.

«Федеральные средства будут направлены на продолжение реализации программы обновления общественного транспорта, коммунальной техники и машин скорой помощи для муниципалитетов», – отметил глава региона.

Аналогичная схема оценки эффективности будет внедрена в регионе для оценки команд муниципалитетов.

«В этом году на гранты муниципалитетам выделим 15 млн рублей и распределим их за проявление системной эффективности», - добавил губернатор.

Что касается работы муниципальных властей, ее будут оценивать по 19 показателям и пяти направлениям: политическое, экономическое, инфраструктурное, социальное и административное. Большинство из них статистические. Уровень доверия к власти будут оценивать с помощью социологических исследований. Из 41 показателя для оценки ранее использовали 13. По итогам 2021 года применят 19. Среди новых критериев - степень исполнения национальных проектов и народной стратегии "На Севере - жить!". Муниципалитеты будут распределены по группам с учетом исходных условий, потому что они отличаются.