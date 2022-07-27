В Госдуме предложили запретить списывать со счетов должников сумму прожиточного минимума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России у граждан с долгами меньше 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума.

Данный проект закона 27 июля внесла группа депутатов фракции "Единая Россия", пишут "Известия". Отмечается, что эта инициатива позволит устранить пробел, возникший после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки.

Авторы инициативы намерены таким способом защитить наиболее уязвимые категории граждан - в 2020 году должниками было более 1,3 миллиона пенсионеров.

Тем временем, телеканал "360" сообщает, что инициатива уже получила положительный отклик в Минюсте и ФССП, эксперты считают проект логичным в условиях высокого уровня закредитованности населения.

Чтобы воспользоваться новой инициативой, гражданам нужно будет подать заявление работодателю или в Пенсионный фонд, если сумма долга списывается с пенсии, пишет "Пятый канал". Однако пока законопроект не распространяется на случаи, когда списывают долги по алиментам, за причиненный вред здоровью или в качестве компенсации за преступный ущерб.