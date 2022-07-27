«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября 2022 года

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Мальдивы, в Индию и Таиланд. Фото: Сергей ГАПОН

Российская компания «Аэрофлот» сообщила о запуске «зимних» рейсов из Москвы в востребованные курорты – Таиланд, Индию и на Мальдивы. Об этом в среду 27 июля сообщила пресс-служба компании.

«Рады сообщить, что с 30 октября мы запускаем «зимние» прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы», - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что рейсы будут регулярными и прямыми. Самолеты из Москвы будут летать в таиландский Пхукет, индийскую столицу Дели и мальдивский курорт Мале.

А вот какие зарубежные пляжные курорты доступны российским туристам летом 2022 года. Список, цены, условия въезда здесь на kp.ru.

Знаете ли вы, что в России есть 13 морей, и на каждом из них можно неплохо отдохнуть? Вся необходимая информация для желающих отдохнуть на море в России собрана здесь на kp.ru.