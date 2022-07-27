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Общество27 июля 2022 17:57

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября 2022 года

Билеты на «зимние» рейсы уже можно приобрести
Мария ПАВЛОВА
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Мальдивы, в Индию и Таиланд.

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Мальдивы, в Индию и Таиланд.

Фото: Сергей ГАПОН

Российская компания «Аэрофлот» сообщила о запуске «зимних» рейсов из Москвы в востребованные курорты – Таиланд, Индию и на Мальдивы. Об этом в среду 27 июля сообщила пресс-служба компании.

«Рады сообщить, что с 30 октября мы запускаем «зимние» прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы», - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что рейсы будут регулярными и прямыми. Самолеты из Москвы будут летать в таиландский Пхукет, индийскую столицу Дели и мальдивский курорт Мале.

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