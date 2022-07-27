Реальные зарплаты россиян в мае 2022 года упали на 6,1% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России в мае 2022 года реальные зарплаты граждан упали на 6,1%, в апреле показатель составлял 7,2%.

Так, по данным Росстата, среднемесячная зарплата составила 62,4 тысячи рублей, поднявшись по сравнению с маем прошлого года, на 10% и на 0,2% по сравнению с нынешним апрелем. Об этом пишут "Новые известия".

Что касается реально располагаемых доходов граждан, то во втором квартале текущего года они упали на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Однако безработица в стране оставалась в июне на историческом минимуме - 3,9%.

Накануне ФАН писал, что около трети граждан России хотят зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли специалисты Webbankir после соответствующего опроса. Еще 30% участников полагают, что для комфортной жизни им хватит от 70 до 100 тысяч в месяц.

Кстати, что касается профессий, то пельменщица и полировщик лопаток вошли в топ необычных вакансий июля. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". Так, в Тюмени требуется пельменщица на ставку 48 рублей за 1 кг.