Протестующие ворвались в здание иракского парламента в Багдаде

В Ираке протестующие прорвались в особо охраняемую "зеленую зону" Багдада. Фото: REUTERS

Протестующие в центре Багдада в среду 27 июля прорвались в здание парламента, расположенное в так называемой «зеленой зоне» иракской столицы. Это особо охраняемая зона, в которой находятся правительственные здания, посольства и международный аэропорт.

По сообщению агентства Shafaq, охрана и военнослужащие применили против протестующих спецсредства – водометы и слезоточивый газ, но толпы протестующих прорвались через заслон силовиков.

После того, как активисты с национальными флагами прорвались в холл и во двор парламентского дворца, силовики перестали препятствовать их действиям.

Протестующие выражают недовольство выдвижением кандидатом в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, его считают близким к Тегерану шиитским политиком. Демонстрации против выдвижения ас-Судани начались в Багдаде в среду 27 июля, на улицы вышли противники усиления иранского влияния в стране.

Сообщается, что в Багдаде объявлено чрезвычайное положение, а в «зеленую зону», где находятся протестующие, направляются дополнительные подразделения силовиков.