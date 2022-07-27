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Общество27 июля 2022 18:53

Юрий Исаев покинет пост зампреда Банка России с 1 августа 2022 года

Исаев решил уволиться по собственному желанию
Мария ПАВЛОВА
Юрий Исаев покидает пост заместителя председателя Центробанка России.

Юрий Исаев покидает пост заместителя председателя Центробанка России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России покидает заместитель председателя банка Юрий Исаев. Он покинет свой пост с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба банка в среду 27 июля.

«Заместитель Председателя Банка России Юрий Исаев принял решение покинуть Банк России 1 августа 2022 года по собственному желанию», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Обязанности Юрия Исаева после его увольнения будут распределены между другими заместителями председателя Банка России – Ольгой Поляковой и Германом Зубаревым.

Напомним, Юрий Исаев был назначен заместителем председателя Центробанка России в начале 2022 года. Он занял эту должность с 26 января. Тогда же регулятор произвел и другие крупные кадровые перестановки, подробности здесь на kp.ru.

В июле банк России выпустил памятные монеты в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Встретить такой экземпляр в магазине на сдачу будет практически невозможно.