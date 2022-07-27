Иммунолог Крючков посоветовал россиянам прививаться от коронавируса через полгода после болезни Фото: Ксения Высотина

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что с ростом заболеваемости коронавирусом россиянам стоит задуматься о вакцинации.

По словам эксперта, сроки вакцинации зависят не от волн ковида, а от иммунитета к вирусу.

- Оптимальное время для вакцинации и ревакцинации определяется индивидуальным графиком, а не эпидемиологическим периодом. Если прошло 5-6 месяцев с момента предшествующей вакцинации или столько же с момента перенесенного заболевания, ... то стоит ревакцинироваться или вакцинироваться, - заявил Крючков в беседе с изданием Lenta.ru.

Накануне RT писал, что в России наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом, новую волну можно назвать "хвостом" эпидемии. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, новый вариант инфекции вытеснит все остатки предыдущих, более опасных подвидов коронавируса.

Тем временем, ОТР сообщает, что заболеваемость COVID-19 в России будет нарастать примерно месяц. Как заявлял главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, скорее всего, это не будут большие цифры по сравнению с тем, что было зимой.

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