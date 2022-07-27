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Здоровье27 июля 2022 19:28

Иммунолог Крючков посоветовал россиянам прививаться от коронавируса через полгода после болезни

Он напомнил, что сроки вакцинации зависят не от волн ковида
София ГОНЧАРОВА
Иммунолог Крючков посоветовал россиянам прививаться от коронавируса через полгода после болезни

Иммунолог Крючков посоветовал россиянам прививаться от коронавируса через полгода после болезни

Фото: Ксения Высотина

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что с ростом заболеваемости коронавирусом россиянам стоит задуматься о вакцинации.

По словам эксперта, сроки вакцинации зависят не от волн ковида, а от иммунитета к вирусу.

- Оптимальное время для вакцинации и ревакцинации определяется индивидуальным графиком, а не эпидемиологическим периодом. Если прошло 5-6 месяцев с момента предшествующей вакцинации или столько же с момента перенесенного заболевания, ... то стоит ревакцинироваться или вакцинироваться, - заявил Крючков в беседе с изданием Lenta.ru.

Накануне RT писал, что в России наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом, новую волну можно назвать "хвостом" эпидемии. Об этом заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, новый вариант инфекции вытеснит все остатки предыдущих, более опасных подвидов коронавируса.

Тем временем, ОТР сообщает, что заболеваемость COVID-19 в России будет нарастать примерно месяц. Как заявлял главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, скорее всего, это не будут большие цифры по сравнению с тем, что было зимой.

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