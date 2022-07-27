Боец «Группы Вагнера» рассказал о штурме Углегорской ТЭС в Донбассе

Бойцы ЧВК "Вагнера" прорвали оборону украинских националистов на Углегорской ТЭС. Фото: Александр КОЦ

Боец частной военной компании «Группы Вагнера» рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о том, как проходило освобождение теплоэлектростанции в Донбассе, где устроили свой укрепленный наблюдательный пункт украинские националисты.

Углегорская ТЭЦ ранее была одной из крупнейших в Европе теплоэлектростанций, она могла обеспечивать энергией не только Донбасс, но и соседние регионы. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и других населенных пунктов.

Штурмовым группам «вагнеровцев» при поддержке артиллерии 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР удалось прорвать сначала первый, затем – второй эшелон обороны и войти на территорию тепло-электростанции.

25 июля Штаб ДНР сообщил о начале зачистки Углегорской ТЭС союзными войсками, а 26 июля в МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске.

ЧВК «Вагнера» уже давно стала российским брендом, который известен по всему миру. Они выполняли задачи и в Сирии, и в Африке. Наравне с российскими войсками и корпусами народной милиции ЛДНР они воют сегодня на Донбассе. Углегорская ТЭС – очередная точка, которую «вагнеровцы» могут записать себе в актив.