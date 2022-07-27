США перебрасывают с Аляски в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

США отправили в Польшу истребители пятого поколения для "сдерживания России". Фото: REUTERS

Шесть истребителей пятого поколения перебрасываются с Аляски в Польшу. Военно-воздушные силы США делают это для усиления миссии НАТО в регионе и для «сдерживания России». Об этом пишет в среду 27 июля ведомственная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на штаб ВВС США в Европе и Африке.

Речь идет об истребителях F-22 Raptor, которые ранее базировались на Аляске в составе 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи. Сообщается, что во вторник вечером истребители прибыли на авиабазу в Англии, оттуда они будут переброшены на авиабазу в польском городе Ласк.

Ранее глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО Европе.

Также сообщалось, что власти Польши ожидают, что Североатлантический альянс признает Россию врагом в ходе саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня 2022.

Тем временем американский полковник Макгрегор заявил, что Байден может использовать Польшу, чтобы развязать войну НАТО с Россией.